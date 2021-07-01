Нужен PHP разработчик для доработки админки

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок748 просмотров

Есть платформа по торговле одеждой, нам нужно:

- доработать кабинет поставщика

- интегрировать платёжную систему

- интегрировать oneBox

- доработать логику работы обработки заказов

На всё про всё есть месяц

PHP
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