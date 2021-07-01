Обнаружена проблема при регистрации на сайте. При вводе русских символов в ФИО возникает ошибка 404. Регистрация проходит успешно только с английскими символами. Необходимо выяснить причины и устранить ошибку.
Нужен PHP разработчик для доработки админки
Есть платформа по торговле одеждой, нам нужно:
- доработать кабинет поставщика
- интегрировать платёжную систему
- интегрировать oneBox
- доработать логику работы обработки заказов
На всё про всё есть месяц
Заявки фрилансеров
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