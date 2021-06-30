По ТЗ и разработанному дизайну (UI/UX) необходимо создать приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки690 просмотров

Приложение будет использоваться 1 юрлицом для контроля своих работников и расчета ЗП по выполненным объемам работ.

Основной функционал:

- контроль мобильных сотрудников по геолокации

- учет выполненных работ

- расчет заработной платы по выполненным объёмам работ

- контроль состава бригад

- оперативное управление свободными от работ бригадами

- контроль выданного материала на объект

- контроль выданного инструмента на объект

- контроль поломок инструмента

- учет дозаказов материалов со склада

- контроль сроков выполнения работ на объекте

- возможность заказа денежных средств бригаде

- контроль подотчетных сумм

Критерий оценки – фиксированные этапы работ по блокам.

Сумма Проекта договорная.

4 года назад
Able2Know
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