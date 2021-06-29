Разработать модуль стриминга. Инструкция по реализации есть

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка694 просмотра

Для проекта по онлайн обучению требуется модуль стриминга.

Модуль вебинаров предполагает только трансляцию видео. Чат пока что не будет интегрироваться в приложение

Я описал как это можно реализовать технически. Это не значит, что реализовывать надо именно так. Если у вас есть более оптимальные решения, то я с удовольствием их выслушаю

Если вы можете реализовать часть описанного, то все равно пишите мне.

Во время разработки, если у вас будут затруднения, то я помогу вам: подскажу, отправлю ссылки на статьи и т.д.

Ссылка на описание тех. реализации.

https://docs.google.com/document/d/10gu_FjgKIY9bC3wF5q5TaGrqe1rEg65TXzwFqnK5FyY/edit?usp=sharing

4 года назад
GizzaProgger
Равиль 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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