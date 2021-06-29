Требуется внести доработки в проект на Ruby в соответствии с техническим заданием. Задача срочная, необходимо начать сразу. Оплата 250$ за первый этап работ, без авансов, по мере выполнения. Срок выполнения — 1-2 дня, первые результаты ожидаются сегодня.
Разработать модуль стриминга. Инструкция по реализации есть
Для проекта по онлайн обучению требуется модуль стриминга.
Модуль вебинаров предполагает только трансляцию видео. Чат пока что не будет интегрироваться в приложение
Я описал как это можно реализовать технически. Это не значит, что реализовывать надо именно так. Если у вас есть более оптимальные решения, то я с удовольствием их выслушаю
Если вы можете реализовать часть описанного, то все равно пишите мне.
Во время разработки, если у вас будут затруднения, то я помогу вам: подскажу, отправлю ссылки на статьи и т.д.
Ссылка на описание тех. реализации.
https://docs.google.com/document/d/10gu_FjgKIY9bC3wF5q5TaGrqe1rEg65TXzwFqnK5FyY/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется веб-программист для устранения ошибок на сайте Битрикс. Необходимо настроить корректный поиск, исправить работу корзины и отложенных товаров. Ожидается нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Укажите стоимость часа работы.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо посадить готовую верстку на шаблон Битрикс Аспро или Некст с доработкой функционала. Подробное техническое задание будет предоставлено кандидатам. Заказ нацелен на долгосрочное сотрудничество. Укажите цену за час работы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется FullStack-разработчик на Laravel с опытом 3+ года для создания трех новых страниц (одноэкранников) в админке. Проект включает доработку функционала по предоставленным макетам и интеграцию с БД. Стили не критичны, важна реализация функционала. Объем работы 3-5 дней. Оплата от 2,5 до 3k в зависимости от опыта разработчика.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $200
Требуется доработка сайта на MODX, включающая обновление CMS, создание личного кабинета для компаний и функционал для редактирования баннерной рекламы. Задачи также включают конвертацию валют, изменения в тендерах, рассылку уведомлений и добавление условий оплаты. Подробности в приложении к заданию.Закрыт4 года назад
Требуется доработка существующего чата на PHP 7 и JS с добавлением сокетов для улучшения производительности и устранения задержек при отправке сообщений. Необходимо интегрировать Node.js и сохранить текущий функционал. Указаны файлы проекта: online.php, onlineList.js и другие. Изменения должны быть документированы с указанием файлов.Закрыт4 года назад
Требуется разработать браузерное расширение для перевода слов и фраз, использующее Google Translate API. Расширение должно поддерживать Chrome и Firefox. Задача включает создание интерфейса для перевода по клику на слово или выделенной фразе, а также реализацию бэкенда для регистрации пользователей и добавления слов в личный словарь. Укажите сроки и стоимость выполнения.Закрыт4 года назад
Требуется разработать форму для комментариев на сайте, интегрированную с социальными сетями. Заказ открыт только для профессионалов с опытом и отзывами. Подробности будут обсуждены с исполнителем.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать скрипт калькулятора расчета для копии сайта. Исполнитель получит подробности о проекте. Обязательно ознакомиться с примером, который будет предоставлен.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
Требуется внедрить 3D-модель на страницу HTML с использованием three.js. Обеспечим ТЗ и пример кода. Бюджет 30$, сроки выполнения - сегодня. Оплата по готовности.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад