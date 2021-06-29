Ruby внести доработки в проект по ТЗ - срочно, начать сразу!

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1098 просмотров

Ruby внести доработки в проект по ТЗ - срочно, начать сразу!

Оплата Без авансов - по мере выполнения работ

Бюджет 250$ на первый этап работ

Сроки в течении 1-2 дней, первые результаты сегодня

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Ruby
4 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
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