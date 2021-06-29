Требуется доработка веб-сайта с использованием Vue.js и Django. Задачи будут решаться поэтапно, оплата производится по мере выполнения каждой задачи. Необходимы знания Vue.js и Django для успешного выполнения работы.
Разработка на PHP (Бэк и Фронт)
Задача
Добрый день! необходимо доработать функционал – доработать раздел статистики по БД на проекте (CRM система для агентств недвижимости). Проект самописный на PHP. Работаем через Бит Бакет. Цена договорная, ТЗ скину потенциальному исполнителю.
Так же есть еще несколько ТЗ более сложных (могу дать на выбор сразу несколько)
Заявки фрилансеров
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