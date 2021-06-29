Задача

Добрый день! необходимо доработать функционал – доработать раздел статистики по БД на проекте (CRM система для агентств недвижимости). Проект самописный на PHP. Работаем через Бит Бакет. Цена договорная, ТЗ скину потенциальному исполнителю.

Так же есть еще несколько ТЗ более сложных (могу дать на выбор сразу несколько)