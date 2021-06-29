Требуется программист для разработки чата на socket.io. Используйте Express и TypeScript для API, MongoDB для базы данных, а Angular 11 для клиентской части. Дизайн уже готов. Обратите внимание, что отклики от команд не принимаются.
Доработка Vue js Django
Нужно решить несколько задач на сайте, оплата будет производиться по мере выполненной задачи.
Знания Vue.js, Django
Заявки фрилансеров
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