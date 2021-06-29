Доработка Vue js Django

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Закрыт3 заявки1473 просмотра

Нужно решить несколько задач на сайте, оплата будет производиться по мере выполненной задачи.

Знания Vue.js, Django

DjangoJavaScriptVue.js
4 года назад
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
21 год
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30 отзывов(-1)

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1 отзыв
4 года назад

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