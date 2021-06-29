Drupal 9. Добавить url в форму

$10
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Завершен1 заявка466 просмотров

Есть форма "заказа звонка", которая всплывает при клике. Реализовано при помощи стандартного друпаловского модуля WebForm. В первое поле (а лучше в скрытое поле) нужно передать url страницы, где эта форма открылась. Чтобы при просмотре результата заявки, была ссылка на страницу откуда заполняли.

Сейчас при помощи стандартных токенов в Друпале, например - [current-page:url] берется url самой формы, а не страницы. 

Drupal
4 года назад
BoluxTO
Илья 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Все сделано быстро и успешно)
Постановка задачи четкая, Илья всегда на связи, оплата сразу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад