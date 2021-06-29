Есть форма "заказа звонка", которая всплывает при клике. Реализовано при помощи стандартного друпаловского модуля WebForm. В первое поле (а лучше в скрытое поле) нужно передать url страницы, где эта форма открылась. Чтобы при просмотре результата заявки, была ссылка на страницу откуда заполняли.

Сейчас при помощи стандартных токенов в Друпале, например - [current-page:url] берется url самой формы, а не страницы.