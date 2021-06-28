Визуализации рабочих смен для работников и заданий на них

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки579 просмотров

Создать графический интерфейс визуализации рабочих смен для работников и

заданий на них. Интерфейс строится на основе входных данных по API. При

изменении входных данных интерфейс должен будет перестраиваться под

новые данные.

Графический интерфейс на Web React

В прикрепленном файле описан только первый этап и в оглавлении пункты из всех этапов.

Полное ТЗ буду сбрасывать в личной переписке.

4 года назад
inputsoft
Валентин 
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