Создать графический интерфейс визуализации рабочих смен для работников и

заданий на них. Интерфейс строится на основе входных данных по API. При

изменении входных данных интерфейс должен будет перестраиваться под

новые данные.

Графический интерфейс на Web React

В прикрепленном файле описан только первый этап и в оглавлении пункты из всех этапов.

Полное ТЗ буду сбрасывать в личной переписке.