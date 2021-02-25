Необхідно витягнути данні з двох сторінок сайту та розкласти у таблицю Посилання на сторінки у вкладенному файлі. Приклад результату також у файлі.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $450
Создать графический интерфейс визуализации рабочих смен для работников и заданий на них. Интерфейс строится на основе входных данных по API. При изменении входных данных интерфейс должен будет перестраиваться под новые данные. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $600
Создать графический интерфейс визуализации обслуживания самолета в аэропорту. Интерфейс строится на основе входных данных по API. При изменении входных данных интерфейс должен будет перестраиваться под новые данные. Графический интерфейс на Web React В прикрепленном файле описан только ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Кратко о задаче: Мы ищем Full Stack Developer для реализации проекта для авиационной отрасли. Первой задачей будет построение графического интерфейса визуализации обслуживания самолета в аэропорту. Технические требования: Графический интерфейс на Web Приветствуется Frontend- web ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад