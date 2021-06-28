Необходимо изменить заголовок на сайте, работающем на Битриксе. Заголовок 'Виды деятельности' нужно заменить на 'Услуги и решения' на главной странице и в навигации. Предполагается, что задача займет не более часа. В случае сложности обсуждение возможно.
Сверстать дизайн статей и настроить WooCommerce
Нужно будет сверстать дизайн статьи и не только. Читай дальше.
Что есть сейчас: https://tehcovet.ru/reitingi/sport/luchshie-aminokisloty.html
Фотографии дизайна прикладываю. Макеты скину после выбора исполнителя.
Страница статьи
На что нужно будет обратить внимание:
- Сделать автоматическую генерацию содержания https://prnt.sc/13iglc8 без плагинов. Например, категорию можно подтягивать h2, начинающееся со слов Рейтинг или ТОП; наименование товара - это h3; в столбце Характеристика можно выводить то, что после тире в названии товара; и отдельно выводить рейтинг. Предполагаю, что здесь можно сделать с помощью регулярных выражений. Примечательно, что сколько товаров будет в статье, столько и строк должно быть в содержании.
- По кнопкам "Посмотреть все" можно перейти в отдельную карточку товара.
- Будет два варианта изображений товара: со слайдером https://prnt.sc/13ih1jw и без него https://prnt.sc/13ih2mw
- Все такие блоки должны быть плавно выпадающими по стрелке https://prnt.sc/13ih785
- Здесь будет меняться процент, в зависимости от скроллинга. Вверху 0%, в самом низу страницы 100% http://joxi.ru/12MRkW8Ck37DnA
У каждого товара статьи будет еще своя карточка товара. Чтобы не оформлять отдельно
карточки товара и отдельно товары в самой статье, хотелось бы, чтобы можно было
как-то из карточек товара переносить информацию в статью. Таким образом
достаточно было бы вносить информацию вручную только в карточки товара. А
товары в статью подтягивались бы по указываемым ссылкам или как-нибудь
по-другому. Поэтому нужно настроить Woocommerce.
1. В Woocom в карточке товара будут блоки:
Изображения товара,
Оценка в рейтинге http://joxi.ru/eAOOyLJsk0nXlA,
Рейтинг на отзовиках,
Где купить,
Контактная информация,
Характеристики,
Отзывы.
2. Нужно, чтобы была возможность быстро подтянуть эти данные в статью (чтобы выглядело как на дизайне), но с кое-какими ограничениями по количеству строк в товарах статьи:
- Характеристики – максимум 5 штук
- Отзывы – 2 достаточно.
- Описание товара, плюсы и минусы уже будут вставляться вручную в саму статью.
4. По поводу дизайна карточки товара – его пока нет. Думаю, получится без него пока.
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