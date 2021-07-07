Доработка сайта на Larovel движек Yupe

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки839 просмотров

Есть сайт https://kaiser-essen.ru

Нужна доработка сайта на Larovel движек Yupe

На базе сайта созданы три личных кабинета

Два написаны - один не доработан + немного бизнес логики добавить

Общее

1. Оформленный заказ отображается в личных кабинетах:

-ресторана

-администратора

Кабинет администратора

1. Управление списком курьеров

2. Просмотр заказов, назначение курьера

3. Поиск и фильтрация списка заказов

Этапы:

1. Реализация фронт-энд интерейса

2. Реализация бак-энд

4 года назад
flint911
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
онлайн
4 года назад
$220
5 дней
Escrow
Отличный исполнитель, рекомендую. Разобрался в довольно сложном проекте - сделал все без "костылей" хотя многие сделали бы"чтоб работало", многое сделал в ущерб себе, но правильно. Что важно в срок. Сказал - сделал. Это редкость. Буду обращаться еще.
Спасибо за интересную задачу!

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
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4 года назад
Алексей
 
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3 года назад
4 года назад
immrdimm
Дмитрий 
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