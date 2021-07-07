Разработайте консольный PHP скрипт, который будет проходить по всем файлам в указанной папке и выполнять поиск/замену некорректных ссылок. Скрипт должен поддерживать конфигурационный файл для указания расширений файлов и доменов-исключений. После работы создается лог удаленных ссылок.
Доработка сайта на Larovel движек Yupe
Есть сайт https://kaiser-essen.ru
Нужна доработка сайта на Larovel движек Yupe
На базе сайта созданы три личных кабинета
Два написаны - один не доработан + немного бизнес логики добавить
Общее
1. Оформленный заказ отображается в личных кабинетах:
-ресторана
-администратора
Кабинет администратора
1. Управление списком курьеров
2. Просмотр заказов, назначение курьера
3. Поиск и фильтрация списка заказов
Этапы:
1. Реализация фронт-энд интерейса
2. Реализация бак-энд
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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