Отличный исполнитель, рекомендую. Разобрался в довольно сложном проекте - сделал все без "костылей" хотя многие сделали бы"чтоб работало", многое сделал в ущерб себе, но правильно. Что важно в срок. Сказал - сделал. Это редкость. Буду обращаться еще.