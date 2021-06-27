Разработайте консольный PHP скрипт, который будет проходить по всем файлам в указанной папке и выполнять поиск/замену некорректных ссылок. Скрипт должен поддерживать конфигурационный файл для указания расширений файлов и доменов-исключений. После работы создается лог удаленных ссылок.
Внести корректировки BACKEND OpenCart 2.3
Приветствую друзья. Требуется внести корректировки в фильтр опенкарта и мелочи по бэкенду сделать.
Заполнить заявку:
1) Кодовое слово: OC2.3
2) Цена за 1 час.
3) Прикрепить 2-3 работы.
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