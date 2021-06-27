Внести корректировки BACKEND OpenCart 2.3

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Закрыт2 заявки576 просмотров

Приветствую друзья. Требуется внести корректировки в фильтр опенкарта и мелочи по бэкенду сделать.

Заполнить заявку:

1) Кодовое слово: OC2.3

2) Цена за 1 час.

3) Прикрепить 2-3 работы.

Opencart
4 года назад
foxunion
Иван 
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