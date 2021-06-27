Сайт на Битриксе. Не интернет-магазин. После загрузки Яндекс метрики и виджета онлайн-записи Universe-soft, сайт подвисает намертво на несколько секунд, а именно заметно при работе с аккордеонами списка цен. Потом начинает нормально работать и все аккордеоны открываются-закрываются без проблем. Именно на старте возникает проблема, при работе вебвизора метрики, в момент записи экрана. Если отключить метрику и убрать виджет онлайн записи - все становится более менее нормально.

Подключение устаревшей версии watch.js вместо tag.js частично решает проблему, но запись страниц недоступна в старой версии метрики. Поэтому такое решение не подходит.

Отложенная загрузка метрики/виджета не решает проблему.

Есть вероятность, что сама интеграция верстки на Битриксе кривая и из-за чего возникает проблема с вебвизором с какими-то элементами шаблона. Блок с аккордеонами цен уже переписали на самый простой вариант с минимальным js и css. Никаких лишних плагинов.

Доступ к сайту по запросу. Нужна будет примерная оценка.

Оплата и время по факту за решение проблемы (в адекватных пределах).