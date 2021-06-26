Требуются правки на сайте WP: корректировка канонических страниц для категорий товаров и брендов, исправление ошибок в микразметке, а также удаление тегов h1-h6 из технических элементов сайта. Подробности работы изложены в предоставленном документе.
Собрать бота в телеграмме
Мне нужен вот такой @thecbsone_bot
И вот такой
@doronium_bot
Прям один в один
В отклике пишите точную цену и сроки
Заявки фрилансеров
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