Подключить php библиотеку для просчета XIRR функции

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Закрыт2 заявки1825 просмотров

В excell есть функция под названием XIRR - она считает эффективную процентную ставку по кредиту на основании входящих данных.

Необходимо подключить php библиотеку на wordpress сайт, чтоб во фронтенде можно было выводить значение xirr на основании данных указанных в кредитном калькуляторе. 

Поиск библиотеки на исполнителе.

Мы пока что нашли вот эту https://www.phpclasses.org/package/892-PHP-Financial-functions-with-the-Excel-function-names-.html#information

Где написано что есть XIRR из Excell.

HTMLPHPWordPress
4 года назад
mixfightpride
Артур 
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