Необходимо реализовать синхронизацию наличия товаров в Joomshopping через атрибуты с 1С Управление торговлей. Требуется отображение количества каждого размера товара на торговых объектах. Подробное ТЗ доступно в файле.
Подключить php библиотеку для просчета XIRR функции
В excell есть функция под названием XIRR - она считает эффективную процентную ставку по кредиту на основании входящих данных.
Необходимо подключить php библиотеку на wordpress сайт, чтоб во фронтенде можно было выводить значение xirr на основании данных указанных в кредитном калькуляторе.
Поиск библиотеки на исполнителе.
Мы пока что нашли вот эту https://www.phpclasses.org/package/892-PHP-Financial-functions-with-the-Excel-function-names-.html#information
Где написано что есть XIRR из Excell.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $42
Требуются правки на сайте WP: корректировка канонических страниц для категорий товаров и брендов, исправление ошибок в микразметке, а также удаление тегов h1-h6 из технических элементов сайта. Подробности работы изложены в предоставленном документе.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуются правки для локации Карта Мира в браузерной игре на PHP 7 с использованием MySQL. Необходимы навыки работы с JavaScript и JSON. Подробности в приложенном архиве.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать функцию для расчета эффективной процентной ставки (XIRR) в кредитном калькуляторе на JavaScript. Функция должна обрабатывать введенные данные и выводить результат в отдельный input. Опыт работы с аналогичными задачами приветствуется.Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать бота для сайта, который будет проходить авторизацию с обходом капчи и использовать прокси. Бот должен кликать на определенную кнопку в цикле для нескольких аккаунтов. Необходимо предусмотреть ввод ссылки и количества кликов. Обсуждение деталей с исполнителем.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется доработать поиск по сайту kipspb.ru на CMS 1С-Битрикс. Необходимо оптимизировать процедуру построения индекса для повышения эффективности поиска. В задаче предоставлен файл init_search.txt для оценки трудоемкости. Укажите стоимость работы и срок исполнения в откликах.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $500
Требуется разработать модуль для платформы Shopify, который обеспечит взаимодействие с сервисом через REST API. В приложении имеется техническое задание. Укажите стоимость и примерные сроки выполнения проекта.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется разработка модуля для WordPress, который будет соответствовать функциональным требованиям проекта. Ожидается качественная реализация и тестирование модуля перед внедрением.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Задача заключается в создании JavaScript-скрипта, который будет перезагружать контейнер только тогда, когда он попадает в область видимости браузера. Необходимо адаптировать предложенный код или разработать новый, чтобы перезагрузка происходила по мере скроллинга посетителя до контейнера с id 'adfox_154394132037159997'.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад