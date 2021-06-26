В excell есть функция под названием XIRR - она считает эффективную процентную ставку по кредиту на основании входящих данных.

Необходимо подключить php библиотеку на wordpress сайт, чтоб во фронтенде можно было выводить значение xirr на основании данных указанных в кредитном калькуляторе.

Поиск библиотеки на исполнителе.

Мы пока что нашли вот эту https://www.phpclasses.org/package/892-PHP-Financial-functions-with-the-Excel-function-names-.html#information

Где написано что есть XIRR из Excell.