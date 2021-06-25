Требуется наладить отправку заявок с сайта на почту, так как наблюдаются перебои: 1 из 5 заявок не приходит. Проблема может быть связана с хостингом или браузерами пользователей. Необходимо решить проблему, чтобы все заявки доходили без потерь, особенно с контекстной рекламы.