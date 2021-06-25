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Закрыт2 заявки1013 просмотров

Сайт kipspb.ru на CMS 1С-Битрикс.

Описание задачи в прикреплённом PDF.

Для оценки трудоемкости оптимизации процедуры построения индекса прикрепил файл init_search. txt

Прошу в откликах указывать стоимость работы и оценку срока исполнения.

4 года назад
kipspb
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