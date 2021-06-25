Необходимо разработать блок 'Где купить' на действующем сайте на YII. Блок будет содержать логотипы партнеров с переходом на их сайты, размещенные по 3-4 в ряд. Пагинация не требуется. Ожидаются предложения по стоимости и срокам выполнения.