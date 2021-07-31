Убрать часть анимации из скрипта на PHP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок980 просмотров

Добрый день! Имеется скрипт, написанный на PHP. Скрипт представляет из себя некий чекер. Результаты проверки и старт скрипта реализованы на jquery.

Необходимо убрать данную анимацию. Детали в личной переписке.

jQueryPHP
4 года назад
Metrologik
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JackZet
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