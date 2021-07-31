Работать с Никитой одно удовольствие! Работу сдал раньше срока. Техническое задание понял моментально, даже объяснять не пришлось. Постоянно находится на связи. Всю свою работу при сдаче объяснил и прокомментировал. Появившиеся вопросы моментально развеял. В принципе работой остался доволен. Доработок даже не было, что говорит о профессионализме человека! Не смотрите, что отзывов у человека мало! Его качества и итоговая работа - его визитная карточка!!!