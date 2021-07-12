Требуется сверстать 3 страницы на Vue 3 с изолированной логикой и стилями, выделенными в компоненты. Компоненты должны быть интегрированы в Storybook. Необходима реализация двух палитр цветов для ночного и дневного режимов с использованием SCSS переменных. Работа с API должна быть оформлена через заглушки. Прототип доступен в Adobe XD.
Нужен back-end разработчик для создания простой админки.
Доброго времени гос-да программисты!
Ищу back-end разработчика для создания простой админки.
Примерное понимание изложил в ТЗ.
Бюджет ограничен.
Форма оплаты безопасная сделка или по факту.
База MySQL уже создана с данными их нужно вывести в админку.
Сделать поля для удобного редактирования и добавления даных.
Данные буду забивать сам, нужно создать просто для это среду.
Предпочтения Yii, laravel, Vue
Предлагайте сроки. Если вы не разу не создавали админ-панель, не надо оставлять заявку и тратить мое и свое время!
Интересуют только фрилансеры, студиям можно не беспокоятся, заявки будут отклонены.
Ссылка на ТЗ https://www.notion.so/klogachev/9bf36ba1ed7d4ec0a5e7923faa69d1e8
Дизайна так такого нет, упор идет на функционал.
Для удобства можете использовать шаблон AdminLTE Bootstrap Admin Dashboard Template
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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