Нужен back-end разработчик для создания простой админки.

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки918 просмотров

Доброго времени гос-да программисты!

Ищу back-end разработчика для создания простой админки.

Примерное понимание изложил в ТЗ.

Бюджет ограничен.

Форма оплаты безопасная сделка или по факту.

База MySQL уже создана с данными их нужно вывести в админку.

Сделать поля для удобного редактирования и добавления даных.

Данные буду забивать сам, нужно создать просто для это среду.

Предпочтения Yii, laravel, Vue

Предлагайте сроки. Если вы не разу не создавали админ-панель, не надо оставлять заявку и тратить мое и свое время!

Интересуют только фрилансеры, студиям можно не беспокоятся, заявки будут отклонены.

Ссылка на ТЗ https://www.notion.so/klogachev/9bf36ba1ed7d4ec0a5e7923faa69d1e8

Дизайна так такого нет, упор идет на функционал.

Для удобства можете использовать шаблон AdminLTE Bootstrap Admin Dashboard Template

https://adminlte.io/

BootstrapLaravelMySQLVue.jsYii
4 года назад
klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

proinfotech
Виталий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$140
14 дней
Виталий, настоящий профессионал! Все понимает с лету. Оперативно вносит правки, предлагает свои наработки для улучшения. Всегда на связи! Буду обращаться и дальше.
Было очень приятно работать! Четко поставленная задача, моментальная оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!

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