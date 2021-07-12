Доброго времени гос-да программисты!

Ищу back-end разработчика для создания простой админки.

Примерное понимание изложил в ТЗ.

Бюджет ограничен.

Форма оплаты безопасная сделка или по факту.

База MySQL уже создана с данными их нужно вывести в админку.

Сделать поля для удобного редактирования и добавления даных.

Данные буду забивать сам, нужно создать просто для это среду.

Предпочтения Yii, laravel, Vue

Предлагайте сроки. Если вы не разу не создавали админ-панель, не надо оставлять заявку и тратить мое и свое время!

Интересуют только фрилансеры, студиям можно не беспокоятся, заявки будут отклонены.

Ссылка на ТЗ https://www.notion.so/klogachev/9bf36ba1ed7d4ec0a5e7923faa69d1e8

Дизайна так такого нет, упор идет на функционал.

Для удобства можете использовать шаблон AdminLTE Bootstrap Admin Dashboard Template

https://adminlte.io/