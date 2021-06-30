Скрипт подмены контента по IP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки687 просмотров

Нужен скрипт, который будет совершать подмену кириллических букв на латинские, или наоборот с латинских на кириллицу в тексте страницы для всех IP адресов, кроме указанных заранее в файле.

Возможность указывать перечень IP адресов, как полных так и в виде диапазона, например 216.239.32.0/19, либо через спецсимволы 216.239.*

Как должно работать: пользователь обращается к странице, скрипт сравнивает IP со своим списоком,

если в списке данного IP нет, то в тексте на странице меняются буквы, например, кириллические буквы а/о/с меняются на латинские a/o/c. 

если IP адрес есть в списке, то текст отображаетсяв оригинале

4 года назад
shtolz
Эдуард 
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Выбранный исполнитель

TedMarsh
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