Ищем программиста Python для расширения функциональности ERP-системы и разработки автоматизированных систем. Требуется опыт от 1 года, знание Python 3 и SQL, работа с git. Условия: удаленная работа, гибкий график, своевременная оплата. Присоединяйтесь к дружному коллективу!
Скрипт подмены контента по IP
Нужен скрипт, который будет совершать подмену кириллических букв на латинские, или наоборот с латинских на кириллицу в тексте страницы для всех IP адресов, кроме указанных заранее в файле.
Возможность указывать перечень IP адресов, как полных так и в виде диапазона, например 216.239.32.0/19, либо через спецсимволы 216.239.*
Как должно работать: пользователь обращается к странице, скрипт сравнивает IP со своим списоком,
если в списке данного IP нет, то в тексте на странице меняются буквы, например, кириллические буквы а/о/с меняются на латинские a/o/c.
если IP адрес есть в списке, то текст отображаетсяв оригинале
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