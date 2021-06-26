Интеграция проекта на VueJS - Вход/Регистрация

Требуется доработка поля 'Изображение' на сайте на Drupal 9 для поддержки форматов .svg и .webp наряду с .jpg и .png. Нужно, чтобы одно поле принимало все форматы без необходимости выбора виджета. Есть готовые файлы для загрузки. Возможна разработка собственного модуля. Интересует стоимость решения задачи.