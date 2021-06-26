Интеграция проекта на VueJS - Вход/Регистрация

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка79 просмотров
  • Интеграция Авторизации
  • Интеграция Регистрация
  • Вывод почты и имени в моем профиле
Требуется ТОЛЬКО работа с frontent (NuxtJS), документация предоставляется Заказчиком.
4 года назад
sklazer
33 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$100
6 дней
Escrow
Денис - ответственный исполнитель. Качество работы, доступность и скорость выполнения - на отлично.
Все понятно, без подводных камней. Получил задачу в trello, обсудили, выполнил, сдал. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад

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