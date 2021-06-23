Требуется разработать веб-приложение, позволяющее пользователям собирать модели одежды на манекене, используя различные части. Аналогично существующим приложениям, задача включает реализацию удобного интерфейса и функционала для создания уникальных дизайнов.
Нужен React/TypeScript разработчик для исправления мельких багов
есть проект на React/TypeScript и есть баги с полями, нужен помощь с этими ошибками. Думаю объем работы не больше 1 день
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