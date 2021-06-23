Вывод фото с инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок664 просмотра

Добрый день всем. задача такая, была реализована на сайте интеграция с инстаграмом, то есть выводились фото с инстаграма на сайте, после некоторых манипуляций, она перестала работать. Сам блок вывода есть но фото с инсты не подтягиваются на сайт. Нужно разобраться в чем проблема и решить. За ссылкой на сайт обращайтесь в ЛС.

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Jeweller911
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