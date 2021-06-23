Парсинг финансовой отчетности с sec.gov

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Главная идея в том, чтобы получился удобный инструмент с помощью которого по мере надобности можно будет удобно парсить вот такие документы

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061768/000156761921010187/xslForm13F_X01/form13fInfoTable.xml

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1029160/000090266421002758/xslForm13F_X01/infotable.xml

и просто и легко потом вставлять в страницу wordpress в виде таблицы подобной той, которая размещена на этой странице

https://www.dataroma.com/m/holdings.php?m=LMM

Цена обсуждается.

WordPress
4 года назад
kpavlov
Кирилл 
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