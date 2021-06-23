Разработка админки на Yii2

$1350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок16592 просмотра

Требуется собрать веб-систему (только админка и API для приложений, без сайта-фронтенда) – разметить классы и взаимодействие между ними, добавить необходимые расчеты, поднять API.

Функционал – разделение доступа, редактирование контента, отдача контента по API (swagger), прием статистики по API, агрегация статистики, генерация QR-кодов.

Оплата по факту (можно поэтапно) или СБР. Срок 20 дней, довольно сжатый.

Оставляйте портфолио, примеры работ.

Разыскивается back-end разработчик, который умеет разрабатывать функционал веб-приложения, имеет опыт с разработкой API для веб-сервисов.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- умение понимать задачу, доводить работу до конца;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- PHP, Yii1, Yii2, MySQL;

- понимание архитектуры веб-систем;

- опыт работы с парсерами, грабберами, рассылкой, картами и тд – приветствуется;

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с Yii2.

MySQLPHPYii
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