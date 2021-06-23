Нужна интеграция Мой Склад и Алиэкспресс по APIТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/182At3AfwcbD5V8m9VunByKObvkXb_R-gPh0Nc3UPTvs/edit?usp=sharing
Разработка админки на Yii2
Требуется собрать веб-систему (только админка и API для приложений, без сайта-фронтенда) – разметить классы и взаимодействие между ними, добавить необходимые расчеты, поднять API.
Функционал – разделение доступа, редактирование контента, отдача контента по API (swagger), прием статистики по API, агрегация статистики, генерация QR-кодов.
Оплата по факту (можно поэтапно) или СБР. Срок 20 дней, довольно сжатый.
Оставляйте портфолио, примеры работ.
Разыскивается back-end разработчик, который умеет разрабатывать функционал веб-приложения, имеет опыт с разработкой API для веб-сервисов.
Требования:
- адекватный, думающий и грамотный специалист;
- умение понимать задачу, доводить работу до конца;
- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;
- PHP, Yii1, Yii2, MySQL;
- понимание архитектуры веб-систем;
- опыт работы с парсерами, грабберами, рассылкой, картами и тд – приветствуется;
- желание учиться и применять новые технологии.
Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с Yii2.
Заявки фрилансеров
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