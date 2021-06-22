Подключить платежный шлюз!

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Привет Алексей, меня зовут Дмитрий, я создаю социальную сеть для региона, и для завершения этапа мне нужно подключить платежный шлюз, чтобы пользователи могли оплатить рекламу на сайте. Меня интересуют сроки и сумма за работу. Платежный шлюз вот. https://payanyway.ru/

4 года назад
Mitya1987
Дмитрий 
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3 месяца назад

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Алексей
 
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