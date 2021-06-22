Вордпресс с WP-Recall На сайт подключен по API сервис спорт треков Strava, получаем данные по юзерам. Данные записываем в БД. Из этих данных с БД, сформированы на фронте таблицы. https://c2n.me/4csBXMm Это все ...
Развернуть с GIT проект на Ruby на сервер - вопрос 30 минут!
Развернуть с GIT проект на Ruby на сервер - вопрос 30 минут!
Бюджет 10$
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