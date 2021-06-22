Вордпресс с WP-Recall На сайт подключен по API сервис спорт треков Strava, получаем данные по юзерам. Данные записываем в БД. Из этих данных с БД, сформированы на фронте таблицы. https://c2n.me/4csBXMm Это все ...
Разработчик PHP full stack (удаленно)
Частичная занятость, удаленная работа
Мы ищем full stack разработчика на поддержку сайтов нашего интернет-магазина. Требуемый опыт работы - от 3 лет.
Необходимо уметь решать задачи широкого круга. Версткой глобально заниматься не придется - эти задачи решает агентство, но иногда нужно доверстать отдельные элементы.
Весь проект - самописная система на PHP+MySQL.
Мы приветствуем инициативу - как по задачам, так и по всему остальному. Перед началом работы необходимо будет поднять dev версию сайта и работать дальше через выбранную вами и настроенную систему контроля версий.
Работа удаленная, без авральных дедлайнов. Но возникшие в результате выполнения задач баги, выкаченные на основную версию, править нужно оперативно.
Объем ежемесячной загрузки - 20-60 часов.
Оплата почасовая.
Заявки фрилансеров
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