Разработчик PHP full stack (удаленно)

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Закрыт6 заявок573 просмотра

Частичная занятость, удаленная работа

Мы ищем full stack разработчика на поддержку сайтов нашего интернет-магазина. Требуемый опыт работы - от 3 лет.

Необходимо уметь решать задачи широкого круга. Версткой глобально заниматься не придется - эти задачи решает агентство, но иногда нужно доверстать отдельные элементы.

Весь проект - самописная система на PHP+MySQL.

Мы приветствуем инициативу - как по задачам, так и по всему остальному. Перед началом работы необходимо будет поднять dev версию сайта и работать дальше через выбранную вами и настроенную систему контроля версий.

Работа удаленная, без авральных дедлайнов. Но возникшие в результате выполнения задач баги, выкаченные на основную версию, править нужно оперативно.

Объем ежемесячной загрузки - 20-60 часов.

Оплата почасовая.

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