Необходимо сделать одностраничный сайт и сделать его дизайн Одностраничный сайт, который будет заточен только под визу в Грецию и еще должна быть такая услуга как регистрация на Грецию может быть сделан в любом ...
Написать парсер с выводом данных в файл.
Парсить данные нужно с 1 сервиса через API, и с 3 сайтов. Всего нужно спарсить около 16 переменных для программы (их количество может поменяться в ходе написания
программы, но незначительно). 13 переменных с сервиса через API. Оставшиеся 3 переменных с 3 разных сайтов. Парсер должен собрать данные, провести с ними простые операции, и
удобно вывести в файл для дальнейшей работы с ними.
Я вам запишу на видео, откуда какие переменные брать, а вы уж сами должны изучить API первого сервиса. Я предоставлю к нему доступ, для полного знакомства с ним. С
сайтов какие данные парсить – я тоже запишу видео, там всё просто.
В общем более детальный разбор я надеюсь провести через звонки + показать через teamviewer что откуда брать.
ВНИМАНИЕ! Я добавил видеозапись того, что нужно сделать, чтобы каждому не разжовывать. Пожалуйста, просмотрите видео до конца, там важная информация. Спасибо.
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