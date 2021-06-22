Написать парсер с выводом данных в файл.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок2725 просмотров

Парсить данные нужно с 1 сервиса через API, и с 3 сайтов. Всего нужно спарсить около 16 переменных для программы (их количество может поменяться в ходе написания

программы, но незначительно). 13 переменных с сервиса через API. Оставшиеся 3 переменных с 3 разных сайтов. Парсер должен собрать данные, провести с ними простые операции, и

удобно вывести в файл для дальнейшей работы с ними.

Я вам запишу на видео, откуда какие переменные брать, а вы уж сами должны изучить API первого сервиса. Я предоставлю к нему доступ, для полного знакомства с ним. С

сайтов какие данные парсить – я тоже запишу видео, там всё просто.

В общем более детальный разбор я надеюсь провести через звонки + показать через teamviewer что откуда брать.

ВНИМАНИЕ! Я добавил видеозапись того, что нужно сделать, чтобы каждому не разжовывать. Пожалуйста, просмотрите видео до конца, там важная информация. Спасибо.

4 года назад
shikamaru
Дмитрий 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ramzes1565
Роман 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$100
1 день
Escrow
В какой-то момент не справился. Отказался от задания. Извинился и вёл себя корректно. Оттягивал несколько раз сроки. В итоге потеряно 10 дней.

Заявки фрилансеров

Роберт
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Демьян
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Шерислам
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
4 года назад
Дмитрий
 
33 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Владимир
 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Сергей
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
31 отзыв(-2)
4 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
4 года назад
ramzes1565
Роман 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
107 отзывов
4 года назад