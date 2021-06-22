Написать парсер с выводом данных в файл.

Парсить данные нужно с 1 сервиса через API, и с 3 сайтов. Всего нужно спарсить около 16 переменных для программы (их количество может поменяться в ходе написания

программы, но незначительно). 13 переменных с сервиса через API. Оставшиеся 3 переменных с 3 разных сайтов. Парсер должен собрать данные, провести с ними простые операции, и

удобно вывести в файл для дальнейшей работы с ними.

Я вам запишу на видео, откуда какие переменные брать, а вы уж сами должны изучить API первого сервиса. Я предоставлю к нему доступ, для полного знакомства с ним. С

сайтов какие данные парсить – я тоже запишу видео, там всё просто.

В общем более детальный разбор я надеюсь провести через звонки + показать через teamviewer что откуда брать.

ВНИМАНИЕ! Я добавил видеозапись того, что нужно сделать, чтобы каждому не разжовывать. Пожалуйста, просмотрите видео до конца, там важная информация. Спасибо.