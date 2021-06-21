Программирование для сайта на MODX.

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Закрыт4 заявки709 просмотров

-Дособирать дизайн в соответствии с макетом Фигма. Вёрстка flex-box. частично сделано, но не 100% соответствия макету.

-Программирование анимации как в примерах: growwwkit.com  загрузчика taktproject.com и ещё некоторые нестандартные вещи.

-Доработка разделов в админке MODX с изменением различных полей и функциональности, в рамках того, что позволяет система.

-Интеграция с Пинтерестом, Амазоном, Гуглом, понимание, что требуют эти системы для интеграции или возможность разобраться.

Сайт рабочий, посещаемый.

Кого хотелось бы найти:

- вы не пропадаете без ответа на несколько дней.

- точно можете исполнить написанное, не пропуская пункты задач, чтобы не приходилось писать одно и то же неделями.

- вы точно соблюдаете сроки.

- вы в состоянии сами протестировать, как работает сделанное, в разных браузерах, при разных разрешениях итд.

Не ищу студентов, работающих за еду, отзывы, субподрядчиков итд.

FigmaMODX
4 года назад
guest_15968197912492
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2 года назад

Выбранный исполнитель

barannikov
Александр 
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4 дня
Кидала

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4 года назад
barannikov
Александр 
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Был
4 года назад
3 отзыва(-3)
4 года назад