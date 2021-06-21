Программирование для сайта на MODX.

-Дособирать дизайн в соответствии с макетом Фигма. Вёрстка flex-box. частично сделано, но не 100% соответствия макету.

-Программирование анимации как в примерах: growwwkit.com загрузчика taktproject.com и ещё некоторые нестандартные вещи.

-Доработка разделов в админке MODX с изменением различных полей и функциональности, в рамках того, что позволяет система.

-Интеграция с Пинтерестом, Амазоном, Гуглом, понимание, что требуют эти системы для интеграции или возможность разобраться.

Сайт рабочий, посещаемый.

Кого хотелось бы найти:

- вы не пропадаете без ответа на несколько дней.

- точно можете исполнить написанное, не пропуская пункты задач, чтобы не приходилось писать одно и то же неделями.

- вы точно соблюдаете сроки.

- вы в состоянии сами протестировать, как работает сделанное, в разных браузерах, при разных разрешениях итд.

Не ищу студентов, работающих за еду, отзывы, субподрядчиков итд.