Создание системы контроля учетных записей на движке Laravel

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Завершен5 заявок1096 просмотров

Требуется создание системы контроля учетных записей на движке Laravel.

Сайт с несколькими лк. Доступ к лк по логину и паролю.

В каждый лк будет выгружаться отчет Microsoft Power BI (это доп.задача, если есть навык), на всю ширину окна. Так что с интерфейсом особо мудрить не придется.

Laravel
4 года назад
ivandamari
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
$100
5 дней
Escrow
Хороший специалист. Свое дело знает. Сроки и силы оценивает адекватно и полностью соблюдает. Очень организован и последователен. Рекомендую!
Хорошая быстрая задача и достойной оплатой

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Кирилл
 
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immrdimm
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