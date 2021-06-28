Требуется создание системы контроля учетных записей на движке Laravel.

Сайт с несколькими лк. Доступ к лк по логину и паролю.

В каждый лк будет выгружаться отчет Microsoft Power BI (это доп.задача, если есть навык), на всю ширину окна. Так что с интерфейсом особо мудрить не придется.