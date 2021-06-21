Необходимо соблюдая архитектуру вордпресса натянуть готовую верстку на функционал. Все функции вордпресса должны работать исправно.
Java ( spring boot , Hibernate) проектная работа
Ищем разработчика java ( spring boot , Hibernate) для проектной работы
Есть проект - работающий. Видим в нём много ошибок, которые надо поправить, но в данный момент исправить нужно только одну.
Проблема в обменах между сервисами. В определённый момент по неизвестной причине обмен перестаёт работать.
Наши боли
Connection leak detection triggered for oracle.jdbc.driver.T4CConnection@7de9
a12f on thread XNIO-2 task-7, stack trace follows
Есть лог с ошибками
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование19 заявокЗакрыт4 года назад
- $1000
Доработки на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) предоставлю кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). От вас стоимость часа, портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать ...Закрыт4 года назад
- $400
Необходимо упаковать готовый скрипт в дополнение к Я.Браузеру Скрипт по адресу: https://gist.github.com/Whatisone/0f8acc4cad4f4e5fe95d54e5fc454472 На выходе, после установки дополнения к Я.Браузеру необходимо получить кнопку "скачать" рядом с аудиозаписями в вконтакте.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен модуль который высчитывает в корзине скидки по следующей схеме Нужен модуль, который бы высчитывал скидку по следующим параметрам Вид оплаты, например Предоплата скидка 3% PayPal скидка 2% ...Закрыт4 года назад
Нужно написать шаблон для ZennoPoster, который будет делать публикацию ссылки на 35 других сайтов, получать страницы с размещенными ссылками и формировать это в отчет. Который будет разделен на 2 проекта: Первый ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Примеры функционала Первая очередь:1) https://red-circule.com/finance-calculator - сколько денег нужно на пенсию?2) https://capital-gain.ru/app/#/backtest - посмотреть предыдущие результаты выбранной стратегии3) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IUxJfnRjzpqkNpuKAU83eTqxCOLyWVZmkVTI9galxZ0/edit#gid=1182531097 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Hmi5esrYJ0HQbAEZMi6JXj9d7TumiqttRpvYZNozGk/edit#gid=0- таблица учета доходности портфеля. разные варианты4) сколько денег нужно откладывать на цели, прикладываю ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужно изменить страницу сайта: https://erwinhealth.ru/company/manufacturers/ В каждой карточке "Производитель" нужно сделать: 1. Карточки товаров прикрепленные к Производителю должны отображаться в виде плитки и с возможностью изменения в список. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $300
Бот для автоматического создания страниц на домене и парсинга данных с определенной страницы. Подробнее при личном общении.Веб-программирование13 заявокЗакрыт4 года назад
Оптимизировать сайт под PWAЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Интерисует создание лендинга (1 страница) MVP проекта на ИИ в области образования: языки, голос Просьба в ответе прилагать конкретное портфолио / работы по данной тематике.Закрыт4 года назад