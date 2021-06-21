Java ( spring boot , Hibernate) проектная работа

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Закрыт2 заявки2865 просмотров

Ищем разработчика java ( spring boot , Hibernate) для проектной работы

Есть проект - работающий. Видим в нём много ошибок, которые надо поправить, но в данный момент исправить нужно только одну.

Проблема в обменах между сервисами. В определённый момент по неизвестной причине обмен перестаёт работать.

Наши боли

Connection leak detection triggered for oracle.jdbc.driver.T4CConnection@7de9

a12f on thread XNIO-2 task-7, stack trace follows

Есть лог с ошибками

Java
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