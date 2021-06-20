Натяжка верстки на вордпресс

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Закрыт19 заявок2080 просмотров

Необходимо соблюдая архитектуру вордпресса натянуть готовую верстку на функционал. Все функции вордпресса должны работать исправно.

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4 года назад
Alexmaes
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