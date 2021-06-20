Необходимо выполнить интеграцию верстки с апи сделанным на юии. Так же необходимо добавить некоторые методы.
Натяжка верстки на вордпресс
Необходимо соблюдая архитектуру вордпресса натянуть готовую верстку на функционал. Все функции вордпресса должны работать исправно.
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