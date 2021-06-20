Добавить апи в вордпресс (json респонсы везде): 1. Возвращающее категории товаров и кол-во товаров в каждой (параметры: родительская категория) (респонс: ид категории, урл изображения, название, кол-во товаров внутри) 2. Возвращающая товары (параметры: категория, ...
Сверстать лендинг + админку
Лендинг состоит из 1 стр + стр блога + стр отзывы (очень простая стр), макет сделан в фигме, выдаю по запросу. По опыту работу оцениваю как не самую простую, поэтому нужен человек с опытом. Также есть и другие проекты (разработка CRM - оплата +-10к грн/мес).
https://www.figma.com/file/bqh2nloCREMSONDfeeeaDX/legaleyes?node-id=0%3A1 Сколько будет стоить и сколько по времени? Как скоро можем начать?
Из функциональных решений:
— нужно чтобы заявки на услуги/сотудничество сохранялись в админке и желательно дублировались в чат/бота в ТГ;
— функциональность для создание постов в блоге (добавить текст+изображение+заметки) и добавление постов из тг (можно из админки по ссылке, или как-то ещё)
— добавление событий вручную, партнёров и сертификатов от них
— редакция цен и содержимого услуг они все взяты из гугл таблицы (возможно проще будет сделать так, чтобы весь контент на главной из админки настраивался)
— анимации вроде параллакса
Заявки фрилансеров
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