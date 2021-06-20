Сверстать лендинг + админку

Лендинг состоит из 1 стр + стр блога + стр отзывы (очень простая стр), макет сделан в фигме, выдаю по запросу. По опыту работу оцениваю как не самую простую, поэтому нужен человек с опытом. Также есть и другие проекты (разработка CRM - оплата +-10к грн/мес).

https://www.figma.com/file/bqh2nloCREMSONDfeeeaDX/legaleyes?node-id=0%3A1 Сколько будет стоить и сколько по времени? Как скоро можем начать?

Из функциональных решений:

— нужно чтобы заявки на услуги/сотудничество сохранялись в админке и желательно дублировались в чат/бота в ТГ;

— функциональность для создание постов в блоге (добавить текст+изображение+заметки) и добавление постов из тг (можно из админки по ссылке, или как-то ещё)

— добавление событий вручную, партнёров и сертификатов от них

— редакция цен и содержимого услуг они все взяты из гугл таблицы (возможно проще будет сделать так, чтобы весь контент на главной из админки настраивался)

— анимации вроде параллакса