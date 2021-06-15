Сделаю работу быстро, качественно и удобно! Full stack HTML/CSS/JS(jQuery)/React/Redux, PHP/Wordpress программист.
Привет! Вот что я умею делать:
Верстаю сайты:
-Из PSD, Figma
-HTML5/CSS3/JS(jQuery). Сделаю любую анимацию, слайдеры и т.д.
-Адаптивная кроссбраузерная вёрстка, Flexbox, Gridlayout, webpack, git.
-Создание веб-приложений на React/Redux.
Хорошо умею в Backend:
-Программирую на PHP
-Создание сайтов на Wordpress, в том числе интернет магазинов с помощью WooCommerce. Настрою любые страницы и формы. Оптимизирую загрузку сайта.
-Создание сайтов с помощью Opencart3.
-Создание сайтов с помощью Bitrix.
Готов помочь составить ТЗ, если вы не успели его написать.
Я против войны в Украине!
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- Monica47 просмотров
- We Design and Develop54 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Все сделано качественно и в срок. Однозначно будем продолжать сотрудничество
Ответный отзыв
Всё хорошо, был рад сотрудничеству.
$20
10 баллов
4 года назад
WordPress
Спасибо Всеволоду за проделанную работу! Все выполнено качественно, в очень сжатые сроки
Ответный отзыв
Хороший заказчик, разбирается в теме, знает чего хочет. Было приятно работать.
$30
10 баллов
4 года назад
WordPress
Хороший исполнитель. Сделал все качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Чётко сформулированы задачи, оплата в срок. Был рад сотрудничать.