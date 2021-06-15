Сделаю работу быстро, качественно и удобно! Full stack HTML/CSS/JS(jQuery)/React/Redux, PHP/Wordpress программист.

Привет! Вот что я умею делать:

Верстаю сайты:

-Из PSD, Figma

-HTML5/CSS3/JS(jQuery). Сделаю любую анимацию, слайдеры и т.д.

-Адаптивная кроссбраузерная вёрстка, Flexbox, Gridlayout, webpack, git.

-Создание веб-приложений на React/Redux.

Хорошо умею в Backend:

-Программирую на PHP

-Создание сайтов на Wordpress, в том числе интернет магазинов с помощью WooCommerce. Настрою любые страницы и формы. Оптимизирую загрузку сайта.

-Создание сайтов с помощью Opencart3.

-Создание сайтов с помощью Bitrix.

Готов помочь составить ТЗ, если вы не успели его написать.