Si6aClo

Всеволод Si6aClo

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сделаю работу быстро, качественно и удобно! Full stack HTML/CSS/JS(jQuery)/React/Redux, PHP/Wordpress программист.

Привет! Вот что я умею делать:

Верстаю сайты:

-Из PSD, Figma

-HTML5/CSS3/JS(jQuery). Сделаю любую анимацию, слайдеры и т.д.

-Адаптивная кроссбраузерная вёрстка, Flexbox, Gridlayout, webpack, git.

-Создание веб-приложений на React/Redux.

Хорошо умею в Backend:

-Программирую на PHP

-Создание сайтов на Wordpress, в том числе интернет магазинов с помощью WooCommerce. Настрою любые страницы и формы. Оптимизирую загрузку сайта.

-Создание сайтов с помощью Opencart3.

-Создание сайтов с помощью Bitrix.

Готов помочь составить ТЗ, если вы не успели его написать.

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Отзывы заказчиков

Iliabazylev
Илья 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Доработать сайт
Все сделано качественно и в срок. Однозначно будем продолжать сотрудничество
Всё хорошо, был рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
Iliabazylev
Илья 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Доработать шаблон сайта на Wordpress
WordPress
Спасибо Всеволоду за проделанную работу! Все выполнено качественно, в очень сжатые сроки
Хороший заказчик, разбирается в теме, знает чего хочет. Было приятно работать.
Ответный отзыв
LLlyT
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Правки на сайте Wordpress
WordPress
Хороший исполнитель. Сделал все качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Чётко сформулированы задачи, оплата в срок. Был рад сотрудничать.
Ответный отзыв