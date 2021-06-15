Правки на сайте Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок1275 просмотров

Ищу программиста, который подправит шаблон, есть макет сайта. Так же нужно починить слайдеры и настроить формы. Подробности в личном общении.

WordPress
4 года назад
LLlyT
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Si6aClo
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$30
3 дня
Escrow
Хороший исполнитель. Сделал все качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Чётко сформулированы задачи, оплата в срок. Был рад сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Si6aClo
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Абдурасул
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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4 года назад
Андрей
 
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4 года назад
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Сергей
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад