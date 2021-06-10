Задача интеграции 1с УТ и сайта 1с bitrix

Компания красоты работает в 1с УТ. Есть сайт на платформе Битрикс и CRM система Б24. Сейчас нет

интеграции между 1с и сайтом стоит задача реализовать интеграцию при сохранении "органики", под органикой

понимаем оригинальный url-ссылка которая сейчас есть на сайте.

Для решения поставленной задачи прошу согласовать следующие работы:

Диагностика текущей ситуации показала

Между сайтом и 1с нет синхронизирующего поля

Поля карточки сайта отличаются от полей карточки 1с

Торговые предложения сайта отличаются от торговых предложений 1с

Структура каталога различна

Необходимо ввести синхронизирующее поле "код". Сотрудники компании самостоятельно заводят его по всему

каталогу сайта для новых карточек которые создаются на сайте поле заполняется сразу. После выполнения этой

работы исполнитель, проводит настройку синхронизации сайта и 1с, загружает в 1с структуру сайта, и проводит

соответствие карточек товара и карточек сайта. На стороне 1с добавляются необходимые поля которые сейчас

отсутствуют и так же синхронизируются с сайтом. Отдельная задача это синхронизация торговых предложений. На

первом этапе синхронизируем карточки 1 к 1. Одна карточка на сайте одна карточка в 1с. Фиксируем карточки

которые расходятся по торговым предложениям. Их будет обрабатывать отдельно.

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1. Загрузка не типовой структуры каталога сайта в 1с

На сайте уже есть существующая структура необходимо ее сохранить в 1с

2. Разработка портрета карточки товара в 1с как и для сайта.

Карточка товара на сайте содержит больше полей чем в 1с, необходимо чтобы эти поля были одинаковые.

3. Синхронизация справочника номенклатуры сайта и 1с.

Заказчик заводит в карточку на стороне сайта поле "код" из 1с. После выполнения этой задачи исполнитель

синхронизирует карточки по этому полю.

4. Загрузка заказов с сайта.

Заказ на сайте загружается в 1с как документ Заказ покупателя.

Основная проблема в 1с и сайте, что на сайте каталог товара один а в 1с другой.

Работы нужны только в битриксе, для 1с есть другой программист.