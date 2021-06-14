Создать плагин для Wordpress

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Завершен5 заявок7583 просмотра

Нужно сделать плагин для Wordpress, который позволит создавать онлайн-гадания на эзотерическом сайте. 

Пример гадания: https://www.predskazanie.ru/taro-budem-li-vmeste/

Описание процесса гадания:

  • Посетитель сайта заходит на страницу с гаданием, читает описание.
  • Кликает на изображение карты таро.
  • После клика на той же странице в рандомном порядке появляется несколько карт. Все они подписаны. В примере этих карт 6, но в разных гаданиях количество будет разным. Одновременно ниже появляются описания всех карт, которые выпали в результате гадания.
Важно!

Владелец сайта должен иметь возможность загружать описания и изображения карт самостоятельно при создании каждого нового гадания. Так как в каждом гадании будут свои описания (в зависимости от темы гадания), а также свой набор карт (только 56 младших арканов, только 22 старших аркана или все 78 карт).

Также нужно будет загрузить плагин на сайт, создать тестовое гадание (с любыми изображениями и любыми описаниями). Убедиться, что все работает без ошибок и с нормальной скоростью.

WordPress
4 года назад
JanaFet101
Яна 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

tank-ist
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
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3 дня
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