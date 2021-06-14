Привет! Есть готовый магазин на WP с woocommerce. Нужен профи, чтобы помочь доработать некоторые "хотелки" по мелочи + посоветовать и настроить плагин для интеграции с другими магазинами. В перспективе нужно будет ...
Создать плагин для Wordpress
Нужно сделать плагин для Wordpress, который позволит создавать онлайн-гадания на эзотерическом сайте.
Пример гадания: https://www.predskazanie.ru/taro-budem-li-vmeste/
Описание процесса гадания:
- Посетитель сайта заходит на страницу с гаданием, читает описание.
- Кликает на изображение карты таро.
- После клика на той же странице в рандомном порядке появляется несколько карт. Все они подписаны. В примере этих карт 6, но в разных гаданиях количество будет разным. Одновременно ниже появляются описания всех карт, которые выпали в результате гадания.
Владелец сайта должен иметь возможность загружать описания и изображения карт самостоятельно при создании каждого нового гадания. Так как в каждом гадании будут свои описания (в зависимости от темы гадания), а также свой набор карт (только 56 младших арканов, только 22 старших аркана или все 78 карт).
Также нужно будет загрузить плагин на сайт, создать тестовое гадание (с любыми изображениями и любыми описаниями). Убедиться, что все работает без ошибок и с нормальной скоростью.
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