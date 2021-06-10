Доработать CMS для мобильного приложения

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Закрыт2 заявки1427 просмотров

Добрый день!

Ищу Backend разработчика для периодических доработок системы управления содержимым и Api для мобильного приложения обучения языка по словам и подкастам.

Загрузка до 20 часов в месяц, обычно просто активная неделя разработки, но можно и растянуть.

Используемые технологии - Laravel, php 7.4, mysql.

Присылайте предложения по стоимости часа с описанием опыта.

LaravelMySQLPHP
4 года назад
nmudrik
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

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Анна
 
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