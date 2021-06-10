Добрый вечер, необходимо доработать шорд код на WP. При выводе в одном количестве работает нормально, но при втором использовании сайт искажается.
Доработать CMS для мобильного приложения
Добрый день!
Ищу Backend разработчика для периодических доработок системы управления содержимым и Api для мобильного приложения обучения языка по словам и подкастам.
Загрузка до 20 часов в месяц, обычно просто активная неделя разработки, но можно и растянуть.
Используемые технологии - Laravel, php 7.4, mysql.
Присылайте предложения по стоимости часа с описанием опыта.
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