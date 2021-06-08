Список №1 OpenCart

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После завершения заказа покупателю приходит письмо на почту с информацией по его заказу. В этом письме надо выводить время посадки на экскурсию. Время разное для каждой экскурсии.

Есть два варианта решения этой задачи. Если не получится сделать вариант 1, то делаем вариант 2.

Расскажу подробно в телеграмм. 

Opencart
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dimatutin
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