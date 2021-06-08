Список №1 OpenCart

После завершения заказа покупателю приходит письмо на почту с информацией по его заказу. В этом письме надо выводить время посадки на экскурсию. Время разное для каждой экскурсии.

Есть два варианта решения этой задачи. Если не получится сделать вариант 1, то делаем вариант 2.

Расскажу подробно в телеграмм.