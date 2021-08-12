Разработка формы заказа

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки2243 просмотра

Основная задача разработка формы заказа на cms wordpress

Требования

1. Натяжка верстки и программирование формы на WP

2. Передача данных формы в amocrm

Есть ТЗ с полным описание. Направлю в личной переписке.

AmoCRMWordPress
4 года назад
Boris_Preo
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tank-ist
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$90
2 дня
Escrow
В первую очередь функционал реализован согласно ТЗ. Так же хотел отметить выдержку и профессионализм Виктора, поскольку была задержка с нашей стороны не могли предоставить нужные доступы. Рекомендую
Все прошло успешно! Борис помог найти ошибки на сайте и оплатил удобным способом. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

tank-ist
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Всеволод
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад