Вывести рубрики как отдельную страницу на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок2129 просмотров

Есть сайт с рецептами, при нажатие на пункт в меню "Рецепты" должна открываться страница с списком рубрик "Первые блюда" "Салаты" и т.д Каждый пункт в виде блока с картинкой.

WordPress
4 года назад
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Заявки фрилансеров

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