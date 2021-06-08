Доработать сайт на Joomla (joomshopping), почистить от мусора Список задач во вложении
Парсинг
Спарсить товары с двух сайтов, убрать водяные знаки (есть небольшое количество), оптимизировать фотографии и залить это все на сайт. CMS Opencart
Сайты напишу в личку
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