Парсинг

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Закрыт4 заявки5051 просмотр

Спарсить товары с двух сайтов, убрать водяные знаки (есть небольшое количество), оптимизировать фотографии и залить это все на сайт. CMS Opencart

Сайты напишу в личку

Opencart
4 года назад
Romanson0608
Роман 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Микола
 
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4 года в сервисе
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Алексей
 
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Антон
 
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Денис
 
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15 часов назад
107 отзывов
4 года назад