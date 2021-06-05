Доделать сайт на вордпресс

Сайт: тематика книжный магазин/издательство

установлена тема с тимфорест, перенесен контент - карточки товара и категории.

нужно:

1. доперевести сайт на вп (кнопки, корзину и всякую мелочь)

2. доперенести инфо страницы (контакты, сотрудничество, о компании и тп) - оформить просто получше чем просто плашка текста

3. категории вывести в левое меню, а то сейчас в разделах сначала карточки категорий, потом товаров

4. баннеры сделать на главной (нарисовать или если не делаете - привлечем дизайнера)

5. заполнить шаблон темы на главной (сейчас простая главная, нужные есть в страницах - виды главной, просто удалили демо контент и они пустые стали, только структура сохранилась, нужно будет вывести текущие разделы в нее и опубликовать главной)

пишите вашу стоимость и сроки выполнения, желательно оперативно.