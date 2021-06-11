Написать плагин для Wordpress

Описание работы плагина:

Плагин смотрит на значение в определенном атрибуте WooCommerce (атрибут должен выбираться) и сравнивает его с базой данных своих значений, которые записываются в плагине. Если совпадение найдено, то в соседний атрибут товара дописывается соответствующее значение.

Например:

Товар "Яблоко", его атрибуты: "Сорт", "Цвет", "Размер". Из этих атрибутов заполнен только "Сорт" (например "Грени"). В плагине есть база сортов, где сорту "Грени" соответствует цвет "Зеленый" и размер "10". Соответственно плагин должен автоматически заполнить недостающие данные в атрибутах.