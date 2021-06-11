Написать плагин для Wordpress

$50
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Завершен2 заявки8264 просмотра

Описание работы плагина:

Плагин смотрит на значение в определенном атрибуте WooCommerce (атрибут должен выбираться) и сравнивает его с базой данных своих значений, которые записываются в плагине. Если совпадение найдено, то в соседний атрибут товара дописывается соответствующее значение.

Например:

Товар "Яблоко", его атрибуты: "Сорт", "Цвет", "Размер". Из этих атрибутов заполнен только "Сорт" (например "Грени"). В плагине есть база сортов, где сорту "Грени" соответствует цвет "Зеленый" и размер "10". Соответственно плагин должен автоматически заполнить недостающие данные в атрибутах. 

WooCommerceWordPress
4 года назад
kathfet
39 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$80
4 дня
Сотрудничеством довольна, результат был получен в оговоренный срок
Все прошло как по маслу! Спасибо за работу! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
Анатолий
 
38 лет
15 лет в сервисе
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