Есть сайт с уже написанным шаблоном _otminidomini.ru Нужно добавить новую страницу в той же концепции, но немного другую. Макет во вложении.
Написать плагин для Wordpress
Описание работы плагина:
Плагин смотрит на значение в определенном атрибуте WooCommerce (атрибут должен выбираться) и сравнивает его с базой данных своих значений, которые записываются в плагине. Если совпадение найдено, то в соседний атрибут товара дописывается соответствующее значение.
Например:
Товар "Яблоко", его атрибуты: "Сорт", "Цвет", "Размер". Из этих атрибутов заполнен только "Сорт" (например "Грени"). В плагине есть база сортов, где сорту "Грени" соответствует цвет "Зеленый" и размер "10". Соответственно плагин должен автоматически заполнить недостающие данные в атрибутах.
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