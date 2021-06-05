Внести правки на сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок2193 просмотра

Сайт: http://zinko.prfi.ru/

Правки во вложении

WordPress
4 года назад
ztv2012
39 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Абакар
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
Ярослав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Роман
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Николай
 
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
61 отзыв
4 года назад
Анна
 
41 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад