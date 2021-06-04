Настройка wordpress

Вводные данные: имеется (на стадии разработки) очень простой сайт-визитки на wordpress. В нем нужно реализовать самую простейшую телефонную книгу (с текстовыми полями: ФИО, телефон, примечание). Если есть бесплатные плагины, то подскажите где их взять и как установить.