Настройка wordpress

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Закрыт4 заявки1653 просмотра

Вводные данные: имеется (на стадии разработки) очень простой сайт-визитки на wordpress. В нем нужно реализовать самую простейшую телефонную книгу (с текстовыми полями: ФИО, телефон, примечание). Если есть бесплатные плагины, то подскажите где их взять и как установить.

WordPress
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softi-biz
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