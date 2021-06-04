Публикация простого приложения php на Amazon Web Services.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Задача

Требуется помочь с публикацией простого приложения php на Amazon Web Services. по сути требуется консультация и инструктаж через платформу zoom и т д.

Обязательные требования

по завершению Должен быть опубликовано простое приложение с привязкой базе данных.

сам публикуемый php файл уже готов.

PHP
4 года назад
guest_16227938410686
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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