Сделать пагинацию на сайте bitrix

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Завершен3 заявки688 просмотров

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Нужно сделать снизу пагинацию, чтобы можно было просмотреть и остальные товары.

4 года назад
minocat
Кирилл 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Boriiis
Борис 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
1 день
Все сделано быстро и на должном уровне. Рекомендую
Приятное общение, оплата в срок. Cотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Андрей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад
Boriiis
Борис 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад