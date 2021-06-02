Есть сайт на WordPress + WooCommerce. Нужна доработка.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки1791 просмотр

Добрый день.

На главной странице, если можно, поработать с каталогом, сделав его более удобным, добавив подпункты.

WooCommerceWordPress
4 года назад
guest_16226253778978
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